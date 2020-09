Milik potrebbe perdere gli Europei per i suoi ‘capricci’, intanto non si allena in gruppo

L’attaccante polacco Arek Milik è ormai fuori dal progetto del Napoli. A dire il vero lo era già dopo gli acquisti di Osimhen e Petagna e il rifiuto del rinnovo del contratto.

Il Napoli avrebbe trovato l’accordo con la Roma per il suo passaggio in giallorosso per sostituire Dzeko destinato alla Juventus.

Ma Milik spera di andare proprio alla Juventus e, pur di vestire il bianconero, sarebbe anche disposto ad aspettare giugno 2021 quando sarà libero a parametro zero.

Intanto Milik non si allena in gruppo e se dovesse rifiutare qualsiasi destinazione che non sia la Juventus, potrebbe addirittura passare la stagione in tribuna mettendo così a rischio la sua partecipazione con la Polonia agli Europei del 2021.

