Milik riassapora il ritorno in campo: “Finalmente”

Il calciatore del Napoli, Arek Milik, ha pubblicato un post su Instagram in cui esprime la sua felicità per il ritorno in campo.

Visualizza questo post su Instagram Finalmente ❤️⚽️💪#training Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik) in data: 11 Mag 2020 alle ore 10:15 PDT

