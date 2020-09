Milik-Roma: Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco ma l’affare si può fare

Milik, la Roma prova a tirare sul prezzo. Rallentamenti, accelerazioni, stop and go, pause e ripartenze.

Tra promesse tradite e matrimoni di interesse procede la trattativa.

Difficile pensare solo ad un problema di contenziosi da risolvere tra Milik e il Napoli perché se si è trovata una soluzione per Allan verosimilmente si può trovare anche per Arek. La Roma prova a tirare sul prezzo e, se è vero che non puoi dire “Gatto se non ce l’hai nel sacco”, altrettanto plausibilmente restano alte le possibilità che l’affare si concretizzi.

