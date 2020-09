Milik-Roma, ore decisive: l’agente atteso a Napoli dopo il summit con i giallorossi

Sono ore decisive per la trattativa che potrebbe portare Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, alla Roma, come erede di Edin Dzeko.

L’agente del calciatore, David Pantak, si trova attualmente a Trigoria, dove è in corso un summit per definire il passaggio del suo assistito in giallorosso. La Roma ha offerto un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione e aspetta il sì di Milik per dare, poi, il via libera alla cessione di Dzeko alla Juventus. Al termine del summit, Pantak si sposterà a Napoli, per incontrare di persona Milik e discutere insieme dell’offerta giallorossa.

