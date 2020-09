Milik-Roma, tutto risolto: ADL rinuncia alla causa ai diritti d’immagine

Con Milik in Svizzera per i controlli chiesti dalla Roma, dopo i due infortuni subiti alle due ginocchia, a Roma si sono risolti gli ultimi problemi.

A parlarne è Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, a Radio Kiss Kiss Napoli. L’agente dell’attaccante polacco e l’intermediario De Vecchi insieme a Chiavelli, infatti, hanno risolto gli ultimi problemi dal punto di vista contrattuale e le pendenze legate all’ammutinamento. De Laurentiis ha rinunciato alla causa per i diritti d’immagine.

Inoltre si è risolta anche la questione del rinnovo di contratto, con Milik che rinnova per un anno in modo tale da andare alla Roma in prestito oneroso con obbligo di riscatto. A questo punto, praticamente, manca solo il via libera dall’Austria per la conclusione della trattativa.

