Ammonito al 38′ del primo Arek Milik salta la sfida di mercoledì contro il Parma.

L’attaccante polacco era diffidato e con questo giallo per lui scatta la giornata di squalifica.

Un problema in più per Gattuso in vista della trasferta del Tardini, considerando che proprio Milik è entrato al 31′ al posto di Mertens uscito per una botta alla schiena.

Comments

comments