Milik sotto scacco, per andare alla Roma deve rinunciare a delle mensilità

Arek Milik dovrà aspettare, prima di passare alla Roma, di risolvere alcune questioni con il Napoli. Ne parla La Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli non si è spostato facendosi anche forte di un contratto complesso sui diritti di immagine. Di fatto Milik per raggiungere un accordo di uscita dovrebbe rinunciare a qualche mensilità e restare sempre “sotto scacco” per una eventuale causa civile. Cosa accaduta già con Allan, col brasiliano che dopo 4 giorni di tira e molla ha “lasciato” due mensilità e qualcos’altro pur di poter andare all’Everton e tornare protagonista con Ancelotti”.

Comments

comments