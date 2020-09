Milik, tre opzioni per andare via o restare un anno in tribuna

Arek Milik protagonista in negativo del mercato di Serie A. Ecco cosa raccontano i quotidiani sportivi di oggi sul suo futuro.

Arek Milik potrebbe restare in tribuna un anno, per poi partire a parametro zero nella prossima stagione. Scenario possibile visto com’è andata a finire la trattativa con la Roma, bloccata dalle volontà dell’attaccante polacco e dal braccio di ferro con De Laurentiis. Il risultato è stato che la Juventus è andata su Morata e la Roma ha “dovuto” tenersi Dzeko, scaricando Milik. Ora l’ex Ajax è fuori rosa e se non accetterà nuove destinazioni, rischierà di perdere l’europeo. Ma quali sono queste possibili destinazioni?

La prima, secondo Repubblica, sarebbe il Valencia, che però non avrebbe ancora fatto alcun sondaggio ufficiale ma si sarebbe fermi al semplice interesse. Altre due piste invece portano in Inghilterra: secondo Niccolò Ceccarini di TMW infatti su Milik ci sarebbe il Tottenham, mentre per il Corriere dello Sport sarebbe tornato alla carica il Newcastle che aveva già in precedenza chiesto in formazioni su di lui.

