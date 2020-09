Milik vuole che ADL rinunci alla multa per l’ammutinamento per passare alla Roma

Arkadiusz Milik protagonista di una telenovela di mercato per il suo passaggio alla Roma. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport.

Tante le difficoltà che hanno contraddistinto la trattativa tra Napoli e Roma per il passaggio di Arek Milik in giallorosso. Come svela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra le problematiche emerse ci sarebbe la richiesta dell’attaccante polacco di non pagare i 300mila euro richiesti da Aurelio De Laurentiis per il famigerato ammutinamento successivo alla gara Napoli-Salisburgo di Champions.

“Il polacco vuole anche una carta con la quale De Laurentiis rinunci alla causa per richiesta di risarcimento civile che aveva intentato” spiega il quotidiano oggi in edicola.

