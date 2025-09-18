Champions League

Milinkovic-Savic: “Abbiamo dato un segnale, nonostante la sconfitta”

Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City

Sono venuto qua per contribuire alla squadra, per fare cose giuste, per dare una mano alla squadra. Poi, come ho detto anche all’inizio, è sempre lui che farà la scelta (Conte, ndr). Ognuno deve fare il suo. Non importa quando è che sarai scelto.

Se poteva essere la partita per capire il livello? Anche così abbiamo mandato un segnale secondo me. Rimanere per 70 minuti in dieci uomini, e comunque chiudere bene, giocare, fare tanto sacrificio, secondo me è un gran segnale già questo. Poi non sappiamo come sarebbe andata in 10 contro 11“.

