Mille panini per Michele. L’iniziativa del Napoli club Bologna per omaggiare un socio scomparso

Si tratta di Michele Ammendola, proprietario di una pizzerie e socio del napoli club Bologna scomparso per un infarto a 47 anni pochi giorni fa.

Lunedì il food truck di Porta Pazienza sarà davanti allo stadio, durante la partita Bologna – Napoli.

Insieme a Porta Pazienza, Napoli Club Bologna ed Estragon Club abbiamo deciso di cogliere l’occasione del compleanno di Michele e dell’incontro tra le squadre delle sue due città per ricordare lui e la sua energia, ritrovandoci insieme a condividere mille panini alla mortadella.

L’incasso della serata si sommerà a quanto stiamo raccogliendo in questi giorni con il crowdfunding , !, per sostenere Alessandra, Luca e Francesco nei prossimi mesi.

Ci vediamo dalle 16.30 in Piazza della Pace!

—

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Bologna, Bologna Fc 1909, Coop Alleanza 3.0 e Villani Salumi.

