Milot Rashica, la freccia del Werder con fiuto del gol ed assist

Il Napoli ha un nuovo nome nella propria lista di giocatori da tenere nel mirino e che possono rinforzare la squadra nel prossimo mercato: Milot Rashica.

Classe ’96, Milot Rashica milita nel Werder Brema dal 31 gennaio 2018; il ruolo che più preferisce è quello di ala sinistra, con la possibilità di giocare anche da punta centrale o da seconda punta. Utilizzando principalmente il piede destro, l’ala kosovara tende più ad accentrarsi per cercare il tiro.

In questa stagione con il Werder Brema, in 31 presenze totali, ha totalizzato la bellezza di 10 gol e 6 assist. Andiamo a conoscerlo nel dettaglio.

Caratteristiche tecniche di Rashica e valore

Come già detto, il calciatore kosovaro predilige giocare come ala sinistra o come punta centrale/seconda punta. Destro di piede, giocando a sinistra tende anche a rientrare per provare il tiro (e segnare alcuni gol molto belli). Alto 177 cm, fa valere questa sua altezza anche area di rigore con i colpi di testa anche se non è una cosa che predilige.

Quello che veramente predilige Rashica è la progressione palla al piede, data la sua notevole velocità di scatto e velocità media di corsa; l’attaccante/ala ha anche un’ottima capacità nel dribbling, cosa che gli porta spesso a saltare con facilità l’uomo. Infine, è dotato di un gran tiro sia dalla distanza che più vicino alla porta.

Oltre a segnare è anche un ottimo assist-man ed i 6 assist in 31 presenze certificano ciò, facendo capire che ha anche un’ottima visione di gioco. Gestito dalla ALF Sports GmbH, Rashica è, ad oggi, valutato 28 milioni di euro (dati transfermarkt).

Il Napoli potrebbe strapparlo al Werder Brema con un’offerta che si aggira intorno ai 35 milioni a salire, dati i 23 anni e gli ampi margini di miglioramento. Avendo tra le sue corde la capacità di giocare come punta centrale, Gattuso potrebbe utilizzarlo proprio al posto di Milik.

