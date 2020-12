Min. De Micheli: “Paratici? Mi ha chiesto un’informazione che non c’entra niente con l’esame”

Paola De Micheli, Min. delle infrastrutture, nel corso di ‘Che tempo che fa’, ai micorofoni di Rai Tre il minitro ha chiarito la sua posizione.

“Paratici mi ha chiesto un’informazione che non c’entra niente con l’esame, mi ha chiesto se si poteva capire come completare questo processo che riguardava il passaporto di Suarez, ma siccome non sono esperta di questa materia gli ho detto che era meglio si rivolgesse a chi si occupa di questa materia. ho ricevuto una richiesta di informaizone e ho dato un informazione“.

Comments

comments