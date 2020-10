Ministero Salute: “Competenze isolamento sono delle ASL”

Il portale Ansa riporta le dichiarazioni del Ministero della Salute in merito alle competenze delle Asl sull’isolamento.

In particolare, il Ministero della Salute ha voluto chiarire che tutte le questioni relative all’isolamento in caso di positività al Covid-19 dipendono dalle Asl. I casi, quindi, sono gestiti dalle singole regioni e le Asl hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione di casi e focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal Ministero della Salute.

