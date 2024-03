Ministro Abodi: “Europei 2032 in Italia, nessuno stadio è scontato, molta strada da fare”

Andrea Abodi: Ministro per lo Sport è intervenuto al II appuntamento di Sky Up The Edit, il progetto nato per migliorare le competenze digitali dei più giovani e che, per questo anno scolastico, ha avuto al centro i valori dello sport (Sky)

L’incontro si è svolto questa mattina presso il Liceo “Elsa Morante” di Napoli, quartiere Scampia: insieme ad Abodi, Federico Ferri direttore di Sky Sport, Sarah Varetto, EVP Sky Italia e Gianluca Di Marzio. A supporto del progetto, ha preso parte all’evento anche l’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, dott.ssa Chiara Marciani.

Abodi su Spalletti in Nazionale: “Tutto quello che porterà agli Europei sarà utile, non tanto i risultati e le prestazioni anche se sono di conforto e di buon auspicio, ma sarà importante arrivare pronti fisicamente e psicologicamente e con le giuste motivazioni. Ma mi sembra che Spalletti abbia le caratteristiche giuste per dare la carica necessaria per difendere il titolo. Cosa che spesso ci dimentichiamo, sembra successo una vita fa, ma siamo campioni in carica”.

https://sport.sky.it/calcio/europei/2024/03/26/andrea-abodi-sky-up-the-edit-europei

Comments

comments