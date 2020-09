Ministro Spadafora: “Dall’8 ottobre possibile riaprire progressivamente gli stadi”

Il Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora nell’audizione alla Commissione Cultura della Camera ha parlato della riapertura degli stadi.

“In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone.

Ma a partire dall’8 ottobre, quando verrà varato il nuovo Dpcm, faremo il possibile per riaprire gli stadi progressivamente.

Lavoreremo a stretto contatto con la Conferenza-Stato-Regioni, valutando tutti gli aspetti, come ad esempio il flusso di persone all’ingresso e all’uscita.

Nel questo momento in cui tanti Paesi hanno un numero molto elevato di contagi, noi puntiamo a non eguagliarli e perciò non era possibile aprire lo stadio a più persone”.

Comments

comments