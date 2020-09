Roberto Speranza, ministro della Sanità, ha parlato nel corso di un evento elettorale a Pisa della chiusura degli stadi.

“Il Governo non aveva mai deciso per la riapertura delle discoteche, lo hanno deciso alcune regioni ma noi siamo intervenuti per richiuderle. Il Dpcm che abbiamo firmato oggi proroga questo tipo di misure che erano già in vigore: come le discoteche, sono e restano chiuse anche gli stadi”.

Comments

comments