Ministro Speranza: “Spostamenti tra regioni? Non ci sono ragioni per rimandare oltre il 3 giugno”

L’ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza che ha confermato che la situazione dei contagi non dovrebbe impedire la riapertura dei confini regionali.

«Al momento non ci sono ragioni» per rimandare oltre il 3 giugno la riapertura degli spostamenti tra regioni. In base agli ultimi decreti approvati dal governo per contenere l’epidemia da coronavirus, fino al 2 giugno gli spostamenti tra regioni sono proibiti se non per motivi lavorativi o sanitari. La riapertura degli spostamenti tra regioni, aveva deciso il governo, sarebbe comunque stata condizionata all’andamento dei contagi e a valutazioni del ministero della Salute sui rischi di una nuova diffusione del coronavirus.”

