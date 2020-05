Minneapolis, arrestato il poliziotto che ha ucciso George Floyd

Derek Chauvin, agente di Minneapolis coinvolto nella morte di George Floyd, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo.

Nel frattempo, proseguono le indagini sulla morte dell’uomo e Andrea Jenkins, vicepresidente del consiglio cittadino, ha fatto sapere che l’afroamericano e l’agente di polizia si conoscevano, avendo lavorato per la sicurezza dello stesso night club, il Nuevo Rodeo. “Si conoscevano, erano colleghi da molto tempo” ha detto Jenkins, confermando le parole dell’ex proprietaria del club, Maya Santamaria, che però non era sicura si conoscessero, perché Chauvin “lavorava all’esterno”, mentre Floyd “all’interno” del locale.

Chauvin, in 19 anni di carriera, ha collezionato molte denunce per uso eccessivo della forza e almeno una causa relativa ad un’accusa di violazioni dei diritti costituzionali federali di un prigioniero. Nel 2006, il nome dell’agente compariva tra quelli dei poliziotti che dopo essere entrati in una casa di Minneapolis, nell’ambito del caso Reyes, spararono contro l’uomo, che aveva tentato la fuga a bordo del suo camion e non rappresentava più una minaccia per la loro incolumità. Malgrado quella controversa vicenda Chauvin rimase in servizio e appena due anni più tardi fu protagonista di un altro episodio: dopo essere entrato in casa Ira Latrell Toles, una ragazza di 21 anni, ingaggiò con lei una colluttazione al termine della quale le sparò due colpi all’addome. Ora rischia 25 anni di carcere.

