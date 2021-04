Mirabelli: “Per la Champions tutto da scrivere, vediamo il Napoli che farà”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, che ha parlato del Napoli e di mister Gattuso.

A seguire le sue parole:

“Il Napoli è stato falcidiato da tantissimi problemi e nei momenti topici della stagione Gattuso non ha avuto la squadra. Quando invece l’ha avuto ha fatto vedere bel gioco e i risultati. Per la corsa Champions è ancora tutto da scrivere, vediamo cosa farà il Napoli nelle prossime due partite.

L’unica cosa che non deve succedere ora per il Napoli sarà che gli vengano di nuovo a mancare dei giocatori. Il calendario è abbastanza possibilista per gli azzurri che possono riconquistare la qualificazione in Champions.

Se è possibile che Gattuso continui con il Napoli? Nel calcio può succedere di tutto, poi con un risultato così inaspettato si potrebbe ricomporre il rapporto tra Rino e la società, me l’augurerei tanto.

Continuare insieme sarebbe la cosa migliore per entrambi. Sicuramente non sarà un problema economico, Rino tiene ad avere un progetto ed essere stimato, in quel caso lo strappo potrebbe essere ricucito.”

