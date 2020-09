Miranchuk salta il Napoli, infortunio per il nuovo acquisto dell’Atalanta

Aleksey Miranchuk, nuovo acquisto dell’Atalanta, inizia male la sua nuova avventura: infortunio muscolare e fuori per 40 giorni.

L’avventura nerazzurra di Aleksey Miranchuk non inizia col piede giusto. Il trequartista russo – arrivato dalla Lokomotiv Mosca e ufficializzato nella giornata di ieri -, dovrà restare a riposo per circa 40 giorni a causa di un problema muscolare. Il nuovo acquisto dell’Atalanta, dunque, non sarà subito a disposizione di Gian Piero Gasperini per le prime partite di campionato.

