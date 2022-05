Mirko Calemme, As: “Interesse del Barça per Koulibaly mai spento”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano di As, che ha parlato delle voci sull’interesse del Barcellona per Koulibaly.

Questo è quanto riferito da Calemme:

“A Barcellona si riaccende ma non si era mai spento l’interesse per Koulibaly. Da Barcellona trapela la richiesta del club azzurro per il difensore senegalese: non meno di 40 milioni cash e nessuna contropartita.

Per Fabian, invece, il mercato prevederebbe la cessione visto che non ci sono spazi per il rinnovo ma vedremo.”

