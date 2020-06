Mirone: “Quarantena soft? Continueremo i nostri controlli settimanali”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Mirone, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli.

“C’è un’ottima atmosfera a Napoli. Festeggiamenti? Abbiamo una città che ha un solo caso negli ultimi due giorni e non è un invito a buttare le mascherine o non stare attenti. Non è una cosa che andava fatta, ma come fai a mettere una museruola ai napoletani che tifano Napoli. Sarebbe accaduto anche a Torino. Quarantena soft? Continueremo i nostri controlli settimanali per garantire uno spogliatoio tranquillo. Gli accordi sono quelli di continuare con i protocolli settimanali tra una gara e l’altra. Prudenza assoluta”.

