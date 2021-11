Modà, il cantante Kekko Silvestre: “Il Napoli la mia squadra del cuore, quest’anno abbiamo un uomo in più: Spalletti”

Kekko Silvestre, cantante dei “Modà”, nota band italiana, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino, in occasione dell’uscita del loro ultimo progetto discografico.

Il cantante, nato a Milano ma di origini napoletane da parte del padre, ha confermato la sua passione per il calcio e per la squadra azzurra, di cui ha parlato nelle battute finali dell’intervista: “Sono scaramantico e dunque non vorrei dire troppo, ma credo che quest’anno abbiamo un uomo in più, Luciano Spalletti. Un tecnico cinico ma capace di ammettere i propri sbagli e che sa valorizzare i calciatori a sua disposizione, come sta facendo con Ounas: io credo molto in lui e sono convinto che ci darà delle soddisfazioni. Insomma, ‘Buona fortuna’ (riferimento al titolo del nuovo album, ndr) alla mia squadra del cuore”.

