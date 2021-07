Modesto, Olympiakos: “Mai parlato di Camara con il Napoli, ha rinnovato a gennaio con noi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Francois Modesto, direttore area scouting Olympiakos.

Modesto nega l’interesse del Napoli per Camara. A seguire le sue parole:

“Europei? Ora è facile parlare dopo che l’Italia ha vinto ma non era facile, bisogna arrivare bene a livello fisico e tattico. Sicuramente Roberto Mancini ha iniziato un progetto e sta facendo molto bene, l’Italia gioca a calcio con il possesso, non pensa solo a difendere. Ci sono giocatori di esperienza ed è stata più squadra.

Camara interesse del Napoli? Mino Raiola non penso sia l’agente, lui è un amico del presidente, il ragazzo è solo. Il Napoli non ci ha mai chiamato, conosco le persone del Napoli, sono amici di lavoro. Però non abbiamo mai parlato di Camara. La cosa è uscita anche sui nostri media ma non c’è mai stata una telefonata del Napoli. Molte volte sono cose dei giornali. Raiola ne ha parlato con il presidente? Non penso. Camara ha rinnovato il contratto a gennaio, puntiamo su di lui, sta migliorando ed è un ragazzo che per me è fortissimo, giocatore importante. Lui è concentrato a rimanere qui, giocare e vincere.

Vaclik? Non siamo in concorrenza con il Napoli, abbiamo parlato con lui e abbiamo chiuso l’affare. Non so se il Napoli c’era o meno, ovviamente quando andiamo su un giocatore non ci preoccupiamo della concorrenza.

Olympiakos su Manolas? Conosco molto bene Kostas perché ha iniziato qua, lui veniva dall’AEK Atene ed è cresciuto con noi facendo benissimo, poi lo hanno venduto alla Roma. Sta facendo bene, siamo contenti per lui. E’ stato vicino al presidente della società, penso giocherà per molti anni al Napoli. Al momento giusto, quando deciderà di ritornare in Grecia, penso che sceglierà l’Olympiakos perché è innamorato della squadra. Porta sempre alto il nostro nome e siamo felici per lui.”

