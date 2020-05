Modugno: “Il doppio giro di tamponi per i calciatori sta cominciando”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il doppio giro di tamponi per i calciatori sta cominciando. Anche i giocatori del Napoli si stanno preparando. Si sta pianificando il rientro che sarà condizionando. È un segnale positivo, importante, che spero possa portare a qualcos’altro. Il calcio non chiede nulla a nessuno, chiede solo di poter ripartire e si sta adoperando per farsi trovare pronto. Il Ministro Spadafora parla sempre anche di altri sport ma il calcio è qualcosa di diverso perché fa da traino all’intero movimento sportivo nazionale. Ci sono migliaia di famiglie che vivono di calcio, oltre alle star della Serie A. Ci sono persone che guadagnano stipendi normali che chiedono di tornare a lavoro. Il Ministro Spadafora se ritiene che il calcio non possa ripartire ne deve parlare con Conte e facciano un decreto appurato, assumendosi le conseguenze e le responsabilità della decisione, con tutte le persone che perderanno il lavoro. Se ha le sue buone ragioni per poter dire che il calcio non possa ricominciare allora non faccia post su Facebook ma prenda una decisione unica e definitiva che chiuda la giostra”.

Comments

comments