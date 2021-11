A Radio Kiss Kiss Napoli Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto per parlare del Napoli, in particolare di Insigne.

Di seguito le sue parole in merito:

“Insigne sta bene, Spalletti l’avrebbe potuto rischiare, ma con l’organico che ha il Napoli non avrebbe avuto senso. Oggi s’è allenato regolarmente. Osimhen deve smaltire questo risentimento che è fastidioso.

Se Manolas fa piscina al martedì il percorso mi sembra più lungo e non so se sarà a disposizione per domenica.”

Comments

comments