Modugno, Sky: “Non credo si voglia correre rischi con Mertens”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del match contro il Torino di domani sera.

Di seguito le sue parole:

“Ci vuole una prestazione importante con il Torino da un punto di vista mentale, Gattuso è stato chiaro dicendo di volere utilizzare chi è al 100% anche sul piano mentale.

I granata hanno bisogno di fare punti e non concederanno spazi, sarà una sfida che vale come test importante per capire il livello di maturità della squadra. Mertens? La sensazione è che stia meglio, ma non credo che si vorranno correre rischi.“

