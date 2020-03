Modugno, Sky, sulla partita: “Gattuso l’ha voluta, risposte arrivate”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’allenamento voluto oggi da Gattuso.

Di seguito le sue parole:

“Gattuso voleva una partita tirata, intensa. Una occasione per rifinire la preparazione in questa settimana atipica e ha organizzato questa partitina. Ne sono usciti acciaccati Insigne, Maksimovic e Demme.

Se la sono giocata come piace all’allenatore. Se Gattuso carica di qua e di là deve uscire per forza una partita tirata. Non benissimo, dato che ora si ritrova con qualche giocatore acciaccato, ma dal punto di vista caratteriale le risposte sono arrivate.“

Comments

comments