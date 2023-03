Moggi difende la Juventus: “Le plusvalenze sono ammesse, assurdo penalizzare i bianconeri”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus radiato dal calcio, ha rilasciato alcune dichiarazi0oni a TMW Radio.

“Gol della Juve con l’Inter? Poco da dire, hanno detto che mancano le immagini… Il VAR deve vederle tutte, ce ne erano 3 da vedere: il fallo di Rabiot e i due di Vlahovic. Sono stati 4 minuti al VAR e non sono riusciti a decifrare l’accaduto, sarebbe stato opportuno chiamare l’arbitro e far decidere lui. Non mancano le immagini, ma il VAR a cosa serve? Poi c’è chi piange e chi lascia perdere, ma sbagliano entrambi. La Juventus non vince contro la Salernitana per un errore del VAR e sbaglia a non incavolarsi, ma lo stesso fa chi si lamenta. È il calcio, le decisioni vanno accettate.

Plusvalenze? Le plusvalenze sono ammesse nell’ordinamento sportivo, come si fa quindi a dare 15 punti di penalizzazione alla Juventus? Mi resta tutto difficile da capire, dovranno fare marcia indietro, ma lo fanno solo quando vogliono. La Giustizia Sportiva fa come vuole, è una dittatura. Parlare di plusvalenze è ridicolo perché, ripeto, sono ammesse. Il problema è di Consob che avrebbe dovuto fare delle multe alla Juventus perché non ha seguito la linea delle quotate. Non so come risolvere la vicende, la Giustizia Sportiva andrebbe cambiata dalla prima persona all’ultima. Il presidente della Federazione ci deve pensare, le dittature, dove c’è partecipazione di un pubblico che paga per tenere in piedi il baraccone, non possono avvenire”.

