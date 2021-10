Moncalvo: “L’aiutino per la Juventus è sistematico”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista, che ha parlato della Juventus e di Orsato.

Di seguito il suo intervento:

“L’arbitraggio di Orsato in Juventus-Roma? È assurdo che colui che viene considerato il miglior arbitro italiano non conosca il regolamento del calcio. Dopo la mancata espulsione di Pjanić in Inter-Juve del 2018, avrei impedito a Orsato di arbitrare altre partite dei bianconeri.

L’aiutino per la Juve è sistematico, il Napoli deve fare molta attenzione, contro la Juve non basta avere dieci punti di vantaggio per essere tranquilli. Il campionato italiano è falsato da squadre troppo deboli come la Salernitana già condannate prima ancora che inizi la stagione.

Questo comporta che a gennaio tante formazioni, non rischiando la retrocessione, pensino a cedere i migliori giocatori per monetizzare al massimo.“

Comments

comments