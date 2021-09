Mondiale ogni 2 anni – Tante opinioni diverse ai vertici

Nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce di una possibilità del Mondiale ogni 2 anni. Ma tante sono le opinioni diverse ai vertici.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, apre all’ipotesi :”Non dimentichiamo che 166 associazioni, l’88% di coloro che hanno votato, erano favorevoli con una maggioranza di tutti i continenti ad approfondire questa fattibilità.

Non a favore si sono invece espressi tantissimi esponenti di singole leghe nazionali come l’ad della Lega Serie A De Siervo: “La storia e la tradizione del Mondiale ogni quattro anni, come le Olimpiadi, non può essere cancellata senza valutare gli impatti negativi di un simile cambiamento.

Dopo la battaglia contro la Superlega, tutte le Leghe mondiali membri del World Leagues Forum si sono espresse compatte contro questo nuovo attacco all’integrità sportiva dei nostri campionati”. Ha sottolineato De Siervo dopo la riunione del World Leagues Forum.

Come l’ad italiano anche tantissimi ex calciatori del calibro, ad esempio, di Gullit, in recenti interviste hanno dichiarato di come una competizione così importante ogni due anni potrebbe perdere il proprio fascino.

