Mondiali 2022, il programma ufficiale della manifestazione: finale il 18 dicembre

La FIFA, tramite i propri canali social, ha ufficializzato, oggi, il programma dei Mondiali del 2022, che si terranno per la prima volta in Qatar.

Com’è, ormai, già noto, per la prima volta la manifestazione verrà disputata durante la stagione invernale. La fase a gironi avrà inizio il 21 novembre, con quattro partite al giorno, in altrettante fasce orarie, ovvero le 11:00, le 14:00, le 17:00 e le 20:00 del nostro fuso orario. L’atto finale, invece, è previsto per il 18 dicembre e si disputerà al Lusail Stadium, impianto che può ospitare fino ad 80mila persone.

