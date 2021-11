Mondiali 2022: l’Olanda vola in Qatar, Ucraina e Turchia ai playoff

Si è appena conclusa l’ultima giornata dei gironi di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Grazie alla vittoria per 2-0 sulla Norvegia l’Olanda vola in Qatar e torna a disputare un Mondiale dopo l’assenza da quello del 2018. Grazie alla vittoria in Montenegro e alla contemporanea sconfitta della Norvegia la Turchia si giocherà il suo destino ai playoff.

Si qualifica ai playoff anche l’Ucraina che vince in Bosnia e approfitta del passo falso della Finlandia che perde in casa sempre per 2-0 contro la Francia.

Pareggia invece il Belgio di Mertens (solo panchina per l’attaccante del Napoli) contro il Galles che resta al secondo posto del girone tenendo a distanza la Repubblica Ceca vittoriosa contro l’Estonia. I cechi, come il Galles, potranno comunque giocarsi le loro chance qualificazione ai playoff grazie al piazzamento ottenuto in Nations League.

Questi tutti i verdetti:

Squadre qualificate: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Inghilterra, Germana, Olanda, Serbia, Spagna, Svizzera.

Squadre qualificate agli spareggi qualificazione: Portogallo, Scozia, Italia, Russia, Svezia, Polonia, Turchia, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Ucraina, Austria, Galles.

