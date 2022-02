A Buenos Aires la Colombia di Ospina perde ancora e rischia la qualificazione per i prossimi mondiali in Qatar che si giocano tra novembre e dicembre 2022.

L’Argentina senza Messi ha vinto 1-0 grazie a un gol dell’interista Lautaro Martinez al 29′ del primo tempo.

Ospina non ha giocato per i postumi di un’intossicazione alimentare.

Dopo questa sconfitta la Colombia scivola al 7° posto in classifica e solo la matematica la tiene ancora in gioco per la qualificazione.

