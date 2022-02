Mondiali in Qatar: nella notte Argentina-Colombia, Ospina in dubbio

Alle 0:30 ora italiana a Buenos Aires contro l’Argentina la Colombia gioca una gara fondamentale per conquistare la qualificazione ai mondiali che si svolgono in Qatar tra novembre e dicembre 2022.

La Colombia deve assolutamente vincere per restare in corsa almeno per il 5° posto che la porterebbe a giocare uno spareggio per qualificarsi ai mondiali.

Il portiere del Napoli Ospina è in forte dubbio dopo una presunta intossicazione alimentare.

Ricordiamo che nel raggruppamento sudamericano passano le prime quattro mentre la quinta gioca uno spareggio contro una squadra dell’Oceania.

Brasile e Argentina, attualmente prima e seconda, sono già qualificate.

