Mondiali, vietato alcool dentro e fuori lo stadio

Nelle ultime ore la Fifa ha deciso vietare la vendita di alcol in Qatar nei pressi degli stadi del Mondiale.



Lo sponsor Budweiser, che ha speso 75 milioni di euro per griffare il Mondiale.

A due giorni dall’evento, pare proprio per decisione piovuta dall’altissimo (la famiglia reale del Qatar), ieri la Fifa ha annunciato che la birra non si potrà bere nelle fanzone nei dintorni degli stadi, e che insomma chi la vuole si dovrà arrangiare con quella analcolica.

La Budweiser ha poi twittavano «Questo è imbarazzante», foriero di chissà quali altri seguti, per poi invece cancellare la frase in ossequio alla ragion di Stato e di azienda, e sostituirla con un più acconcio: «Una decisione legata a circostanze fuori dal nostro controllo». Pacta sunt servanda, e il patto economico tra la Fifa e Budweiser parla di 75 milioni di euro di sponsorizzazione, ma non avevano fatto i conti con la legge sacra islamica, la sharia, che tra le varie cose prevede il divieto di consumare alcolici in pubblico. Infatti a Doha e dintorni li puoi acquistare solo in luoghi appartati, come alla borsa nera, oppure nei grandi hotel, dove una pinta costa dai 14 euro in su.

