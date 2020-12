Monreal in conferenza: “Ci sono assenze importanti ma vogliamo passare il turno”

Real Sociedad – Il tecnico Imanol Alguacil ed il laterale Nacho Monreal, hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli.



C’è pessimismo per le assenze di David Silva e Oyarzabal? Cosa dite a chi non crede in voi? “Sappiamo che sono assenze importanti, ci danno gol e assist, ci mancheranno, ma chi li sostituirà giocherà benissimo, è questo il bello della nostra squadra. Ci giochiamo molto, dobbiamo vincere per passare e daremo tutto sul campo per i tre punti”.

E’ una partita in cui conterà l’esperienza, che il Napoli ha dimostrato all’andata. La vostra età media è bassa, questo inciderà? “Sì, ci mancheranno due giocatori importanti, ma mi fido della squadra, è giovane, non ha molta esperienza, ma ha voglia e sa stare in campo e giocare bene. Dovremo essere attenti, precisi, nelle due fasi, quello che è mancato un po’ in Europa, ma sfrutteremo le occasioni”.

Sarà una bella partita, è la miglior Real Sociedad da anni nonostante le assenze. “Sì, sarà una gara aperta fino all’ultimo minuto, come all’andata, noi sappiamo giocare a viso aperto, faccia a faccia. Abbiamo imposto il possesso all’andata, loro si chiusero, meritavamo noi di vincere, ma il calcio è così ed alla fine abbiamo perso ma a noi piace dominare il gioco, tenere palla e domani faremo questo con un grande sforzo”.

