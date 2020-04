Montagliani, vice-presidente FIFA: “Il rischio contenzioso sui contratti rimane”

Victor Montagliani, vice-presidente della FIFA, commenta la situazione legata ai contratti in scadenza il 30 giugno e al rischio dei contenziosi.

Ne ha parlato a Tuttosport. Di seguito le sue parole:

“Il rischio di contenziosi sulla riduzione degli stipendi e, soprattutto, sui prolungamenti dei contratti oltre la scadenza naturale del 30 giugno c’è. Però ci auguriamo, soprattutto in un momento come questo, che prevalga la responsabilità tra le parti e che si arrivi agli accordi tra i club e i giocatori.

Non sarebbe stato possibile gestire un mercato illimitato. Impossibile per le regole, per i club, per i calciatori. E poi serve rispetto per i tifosi. Ma è un segnale importante non aver costretto le Federazioni a date fisse sia sul mercato sia sul prolungamento delle stagioni.“

