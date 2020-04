Montagliani, vice-presidente FIFA: “Nel 2020 partite a porte chiuse”

Il portale online del Corriere dello Sport riporta le parole del vice-presidente della FIFA Victor Montagliani, sulle partite nel 2020.

Montagliani ha dichiarato, senza mezze misure, che lui non vede spettatori presenti nelle partite che si disputeranno nel 2020; questo vale, per lui, sia per il calcio che per gli altri sport. Poi dice la sua sulla possibilità di vedere i giocatori con le mascherine, ribadendo che non vede possibile una cosa del genere.

Di seguito le sue parole:

“Personalmente non vedo nel 2020 partite con pubblico, per quest’anno credo sia molto difficile ma vale anche per gli altri sport. La ripresa degli allenamenti sarebbe un messaggio importante, piano piano dobbiamo tornare alla vita normale.

Se il calcio ha sempre fatto quello che ha voluto fino ad ora, stavolta deve attenersi a quello che diranno le autorità sanitarie e governative. Giocatori in campo con la mascherina? Se si deve giocare a calcio così, meglio di no, è qualcosa che va un po’ troppo al di là della normalità. Quando si tornerà a giocare a calcio, dovrà essere il calcio che conosciamo.

Le date che abbiamo oggi sono più numeri che altro, per ora.“

Comments

comments