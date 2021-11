Montefusco: “Anguissa l’assenza più importante, ora le riserve hanno una grande occasione”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli a fine anni ’90.

“Il Napoli ha creato più quando ha sostituto Lozano e Insigne che prima. Chi sostituirà i giocatori che non ci sono sarà all’altezza. Ho sempre detto che il Napoli per me è la più forte, anche in panchina. Ora sarà l’occasione per vedere questi giocatori come si comporteranno. Per me l’uomo più importante che manca ora è Anguissa, finora è stato il calciatore più importante per Spalletti. Osimhen deve capire che è ancora scoordinato. Va su tutti i palloni, ha esuberanza fisica. Però si fa sempre male, come l’anno scorso a Bergamo o in Nazionale. Questo perché non ha i tempi giusti. Ora però c’è il tempo per pensare ad altro. Mi auguro che Spalletti non faccia giocare Elmas sull’ala destra come fatto a San Siro.

Petagna? Giocatore che serve molto al gioco del Napoli, viene incontro ai compagni, tiene palla, fa salire la squadra. Non è un fenomeno, ovviamente, però in questo momento può sopperire all’assenza di Osimhen. Oppure devi tornare a fare il calcio dei piccoletti mettendo Mertens. Cavani o Icardi a gennaio? Ma come fa Spalletti a prendere Icardi dopo il casino che hanno fatto all’Inter? Peraltro sostenere questi ingaggi per il Napoli sarebbe ridicolo. Penso sia venuto il momento per il Napoli di capire cosa deve fare con Insigne”.

Comments

comments