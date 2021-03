Montefusco: “Nonostante Covid e infortuni il Napoli ha fatto bene”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Montefusco, allenatore.



“Nonostante infortuni e COVID-19 tutto sommato il Napoli ha fatto anche abbastanza bene ma io credevo che il Napoli potesse fare molto di più. Ora i problemi riguarderanno il come giocare e chi farà giocare Gattuso. Non si può parlare ancora di piani a fine campionato, non c’è ancora una identità di squadra. Penso che il Napoli, per la rosa e la mentalità che deve avere, deve mettere i calciatori al proprio posto”.

