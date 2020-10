Montefusco: “Tra Gattuso e Gasperini preferisco Rino, oltre alla grinta è molto preparato”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Vincenzo Montefusco.



“Chi scegliere in Napoli-Atalanta? Anche io penso che Fabian Ruiz e Bakayoko possano essere troppo lenti lì in mezzo. Il Napoli ha preso questo giocatore che completa un po’ tutta la squadra ed è competitivo per lo Scudetto. Ho grande fiducia in Bakayoko, non è un fulmine di guerra ma sa stare in mezzo al campo, fisicamente è importante. La scelta dipende da Gattuso, sa lui se è in condizione di giocare o meno. Certo insieme a Fabian Ruiz potrebbe avere difficoltà sulla velocità. Ovviamente se giocassero loro a sinistra potrebbe giocare Hysaj.

Confronto tra Gasperini e Gattuso? Sono allenatori molto differenti. Gasperini ha sempre fatto giocare bene le sue squadre, poi le qualità dei calciatori fanno la differenza. Io preferisco Gattuso perché al di là della grinta è anche molto preparato. Un allenatore non può giocare soltanto in una maniera, i giocatori devono saper fare almeno due tipologie di gioco. Come mentalità sono più per quella di Gattuso”.

