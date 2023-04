Montella: “Napoli-Milan? Impossibile fare calcoli, peril Milan non avrebbe senso chiudersi in difesa. A determinare sarà un episodio, un colpo di classe”

Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ è intervenuto l’ex giocatore e allenatore Vincenzo Montella.

Napoli-Milan, niente calcoli

“Sono contento perché passerà un’italiana. E’ una sfida tutta nuova, il vantaggio dell’andata si annulla. E mi aspetto anche uno stadio Maradona strapieno e che canterà dall’inizio alla fine.

Il risultato dell’andata? Impossibile fare calcoli. Sarà una partita aperta, per il Milan non avrebbe senso chiudersi in difesa. A determinare sarà un episodio, un colpo di classe”.

Montella su Leao e Kvaratskhelia

“Rafa ci è andato vicino a San Siro. Ha giocate da campione vero, gli manca un po’ di continuità. Ma arriverà. E’ il giocatore perfetto per le esigenze del calcio moderno: velocità e tecnica. Kvara da subito si è capito che aveva colpi straordinari. Mi ha stupito per fame, continuità, voglia di mettersi a disposizione. C’è il merito dell’allenatore, che ha saputo coinvolgerlo, ma anche una sua predisposizione naturale”.

Montella sull’importanza di Osimhen

“Per come attacca la profondità, per come riempie l’area e per le abilità nel gioco aereo. E poi perché aiuta la squadra anche quando la palla è degli altri: se non c’è, manca. Se c’è, sempre che sia in condizioni ideali, incide. Con lui il Napoli si riconosce di più, cambia il suo modo di giocare, come cambierà di conseguenza per il Milan.

Rossoneri più esperti? All’andata sì, è successo. Il Milan ne ha tratto beneficio, al contrario il Napoli ha pagato in personalità. Si è innervosito troppo. Così ha perso per squalifica Kim e Anguissa, due pedine importanti per la fisicità che portano, ma non fondamentali come Osimhen. Sostituirli sarà più facile”.

Comments

comments