Monterrubio, dg Granada: “Lotteremo contro il Napoli”

Il dg del Granada, prossima avversaria del Napoli, Antonio Fernandez Monterrubio ha commentato il sorteggio attraverso i canali ufficiali del club.

Di seguito il suo commento:

“Per noi è emozionante giocare l’Europa League. Non è importante il rivale che ci è toccato, il Napoli, ma il fatto di essere ai sedicesimi di finale d’Europa League. A questi livelli non possiamo scegliere un rivale abbordabile, è un sorteggio e ci è toccato il Napoli.

Lotteremo per raggiungere gli obiettivi del club. Ci stiamo godendo quest’appassionante Europa League, continuiamo su questa linea. E’ ancora presto per febbraio, ora dobbiamo pensare a campionato e Copa del Rey. A febbraio torneremo a pensare al Napoli e all’Europa League.

Speriamo con il nostro pubblico magari, sarebbe la miglior notizia possibile.”

