Montervino: “A Brescia Napoli a due facce, col Barcellona bisogna evitare rischi in fase di possesso”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“La partita di Brescia dà un lato negativo ed un lato positivo. Il primo tempo è stato caratterizzato da una squadra che ha fatto un possesso palla sterile. Il Napoli del secondo tempo è una squadra che sa decidere quale è la volontà e la voglia.

Il Napoli nelle ultime partite ha alzato il baricentro. Venerdì col Brescia ha avuto il 71% di possesso palla con picchi anche del 77% ma era sterile. A quella velocità poteva arrivare anche al 100% ma la partita è cambiata dopo il rigore e quando il Napoli ha giocato con più intensità.

Se il Napoli in fase di possesso porta gli avversari in area rischia, col Barcellona siamo morti se facciamo così. Se poi il possesso è più veloce e si capisce quando non è più necessario fare questo possesso e spazzare via allora si hanno più possibilità. Se sbagli un tempo di giocata il Barcellona può farti male.

Comments

comments