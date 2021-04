Montervino a Radio Crc: “Bakayoko non è un brocco, riaperta la pista della conferma. Da anni manca un mancino”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc.



Bakayoko non è un brocco. Soltanto chi non lo conosceva, ha potuto pensare una cosa del genere. Con le sue ultime prestazione potrebbe essere riconfermato. A Napoli siamo abituati a lasciarci andare a giudizi affrettati – ha detto Montervino a Radio Crc – con le maglie di Chelsea, Milan e Lione Bakayoko si è costruito una carriera di tutto rispetto. Le sue ultime prestazioni hanno riaperto lo scenario alla conferma, ma sarà la società a decidere. Magari, alla fine, punteranno su altri”. I giudizi affrettati hanno colpito pure Osimhen. “In questo caso a trarre in inganno c’è stato il palato fine dei napoletani, abituati alle giocate di Cavani, Higuain e Mertens. Osimhen ha dimostrato che quando è sorretto da una condizione fisica accettabile, può essere devastante in linea avanzata. Ha delle grandi qualità, le potrà mettere in mostra”. Sul prossimo mercato, Montervino ha dato soltanto un appunto. “Al Napoli manca un altro esterno sinistro – ha detto l’ex capitano del Napoli a Radio Crc – la società lo cerca da anni, ma non riesce a trovarlo. Speriamo che sia la volta buona”.

