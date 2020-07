Montervino: “Arrabbiato per la prestazione del Napoli, in area non c’è densità!”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

Sono arrabbiato per due cose riguardo questa partita. La prima è per l’arbitro perché credo che per tranquillizzare tutti sarebbe dovuto andare al Var e pensare che il rigore magari non c’era come gli era stato suggerito. Per me non c’è il rigore perché si vede chiaramente che Maksimovic prende il pallone. Espulsione Theo Hernandez? Era netta, intervento a mezza gamba. Quando vuole intervenire il Var?

Sono molto arrabbiato per la prestazione del Napoli. Nell’area di rigore non c’è densità non ci sono presenze. Mertens, che dovrebbe essere il terminale offensivo di questa squadra, gira intorno all’area. O hai dei meccanismi perfetti o farai fatica a far gol. Credo che il Napoli abbia bisogno di un play vero dato che Lobotka non sta facendo la differenza.

