Montervino: “Bakayoko va a migliorare e completare il Napoli”

L’ex capitano del #Napoli Ciccio Montervino ai microfoni di Kiss Kiss ha parlato anche del calciomercato del Napoli.

“Bakayoko non va solo a migliorare l’organico, ma lo completa del tutto. Senza di lui, il Napoli avrebbe avuto una lacuna importante.

Sono stato più contento dell’acquisto di Bakayoko che di Osimhen, sono anni che dico che al Napoli serve.

Gli azzurri vogliono lottare per qualcosa di importante e per farlo avevano bisogno di calciatori funzionali al gioco di Gattuso. Quello che non concepisco è il fatto di non aver acquistato un terzino sinistro”.

