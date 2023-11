Montervino:” Basta con questi tedeschi che vengono a distruggere. Raspadori ora è nella sua comfort zone.

“Sono sempre i tifosi tedeschi che arrivano ed hanno sempre un’idea ben chiara di ciò che vogliono fare. Vogliono arrivare in centro, vogliono spaccare la città, arrivare al murale di Maradona. Lo fanno sempre, costantemente

. Mi auguro – ha detto l’ex azzurro e ds del Casarano a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre” – di non vedere più queste cose e di poter mettere la città in sicurezza.

A Napoli sono 10 anni che la gente vede bel calcio. Paradossalmente con Sarri, pur non avendo vinto niente, eravamo contenti del bel gioco e quindi ecco perché alcuni tifosi non sono contenti della squadra attuale.

Quest’anno potrebbe verificarsi che, pur non giocando un calcio spettacolare, il Napoli arrivi a dei risultati. La speranza è che stasera il Napoli possa vincere, mettere due piedi negli ottavi e forse un po’ di mugugni inizierebbero anche a diminuire.

Raspadori, pagato 30mln, è chiaro che sia stato considerato uno all’altezza della situazione. Chiaramente di Osimhen ce n’è uno solo e rappresenta uno dei tre attaccanti più forti del mondo. Raspadori messo prima punta o sotto punta lo metti nella zona comfort dove lui si esprime al meglio e può anche non far rimpiangere Osimhen.

Per farli giocare insieme Garcia deve cambiare sistema di gioco e, secondo me, non vede l’ora di farlo. Io credo che se non si rinnovano giocatori come Zielinski, per me straordinario, si deve iniziare a fare una scelta: lo tieni lì e lo usi quando ti serve ma devi cominciare a cambiare sistema di gioco e dare la possibilità a Osimehn e Raspadori di giocare insieme.

